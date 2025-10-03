Титов: надо учесть риски при соответствии бизнеса Стандарту общественного капитала

Проект правительственного постановления о стандарте находится на стадии согласования

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Финансовые, судебные и репутационные риски следует учитывать при расчете соответствия компании Стандарту общественного капитала бизнеса, проект правительственного постановления о стандарте находится на стадии согласования. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, председатель совета по методологии АНО "Общественный капитал" Борис Титов на заседании совета.

"При расчете соответствия компании Стандарту общественного капитала бизнеса (СОКБ) стоит учитывать финансовые, судебные и первоочередно репутационные риски. Проект правительственного постановления о Стандарте общественного капитала бизнеса пока находится на стадии согласования, однако формировать среду для него надо заблаговременно, - сказал Титов. - Поэтому предварительная оценка компаний на соответствие Стандарту уже идет, в ней участвуют 115 компаний разного масштаба - от корпораций до представителей МСП". По его словам, одна из этих компаний ПАО "Абрау-Дюрсо".

Говоря об опыте прохождения оценки, заместитель гендиректора "Абрау-Дюрсо" Сергей Усик отметил, что главное, чего не хватает компаниям - "это специализированного программного обеспечения, которое позволяло бы формировать соответствующую отчетность". "Сама анкета простая, понятная, полезная. Но нам было тяжело доставать задним числом нужную бухгалтерскую документацию для подтверждения "социальных" расходов. И чем мельче компания, тем тяжелее такое бремя, - сказал он. - Было бы очень полезно разработать какую-то платформу, где участники рейтинга легко и просто могли бы сразу загружать подтверждающий документ о том, что они профинансировали какую-то деятельность, организовали какое-то волонтерское мероприятие".

Гендиректор оператора СОКБ - АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова сообщила, что разработка подобной платформы идет полным ходом, и первая ее презентация возможна уже к концу года. "К сегодняшнему дню одно из главных новшеств методологии СОКБ - это появление так называемой матрицы рисков, - сказал Титов. - Все риски разделены на три блока: финансовые, судебные, репутационные. Предпосылкой создания "Матрицы рисков" является то, что при оценке учитываются сведения с лагом до года, при этом годовой горизонт достаточно длителен для высокой вероятности наступления критичных событий в отношении оцениваемой организации, влияющих на возможность ее объективно высокой оценки как социально-ответственного бизнеса". Говоря о мерах поддержки для организаций, соответствующих СОКБ, Титов отметил, что в текущих макроэкономических условиях приоритет будет отдаваться нефинансовым мерам.