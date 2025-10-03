Инвестиции туристической отрасли Ставрополья выросли на 30 млрд рублей за 3 года

По словам министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрея Толбатова, города развиваются и становятся более привлекательными для инвесторов

ПЯТИГОРСК, 3 октября. /ТАСС/. Объем инвестиций, ежегодного поступающих от туристической отрасли Ставропольского края, в 2022 году составил порядка 25-30 млрд рублей, в 2025 году этот показатель достиг 55 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов.

"Мы видим, что стремительно меняется вклад в экономику от туризма. Если буквально в 2022 году было 24-30 млрд рублей, то сейчас это уже 54-55 млрд в год. На этом точно не будет остановки, потому что видим, что активно задействованы все отрасли, а также в крае порядка 50 различных экономических деятельностей, которые связаны с туризмом", - сообщил Толбатов.

По его словам, города-курорты развиваются и становятся более привлекательными для инвесторов. "С 2018 года города-курорты значительно изменились благодаря курортному сбору, который был и сейчас это туристический налог. Также изменилась инфраструктура, которая позволяет туристам получать удовольствие и жителям видеть изменения, а также инвесторам по-новому взглянуть на территорию", - добавил спикер.