В Ростовской области призвали собственников АЗС к усилению охраны из-за поджогов

Вербовка поджигателей в регионе происходит в основном через соцсети и сайты знакомств, сообщил замначальника ГУ МВД по региону Владимир Савчук

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 октября. /ТАСС/. Собственники АЗС в Ростовской области, где осуществляется бесконтактная заправка, должны усилить меры безопасности из-за фиксируемых поджогов, в том числе по заданию зарубежных кураторов. Об этом на пресс-конференции в Ростове-на-Дону сообщил замначальника ГУ МВД по Ростовской области Владимир Савчук.

"Все факты криминальных поджогов раскрыты, заправочные комплексы, которые у нас подвергались криминальным посягательствам, это во всех случаях безоператорные заправки. И здесь, конечно, сразу возникают вопросы участия объектов предпринимательства в охране своего имущества, увеличения количества, качества камер, наличия тревожных кнопок сигнализации", - сказал Савчук.

По его словам, вербовка поджигателей в регионе происходит в основном через соцсети и сайты знакомств. Около 10% преступлений совершают несовершеннолетние.

Ростовская область имеет административные границы с Донецкой и Луганской народными республиками. В Ростове-на-Дону расположен штаб Южного военного округа (ЮВО). В регионе регулярно фиксируют случаи атак ВСУ, в том числе на объекты энергетической инфраструктуры, поджоги по заданию украинских кураторов релейных шкафов на железной дороге, а также поджоги АЗС.