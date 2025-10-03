Президент Финляндии одобрил проект транспортного коридора к границе с Россией

Ремонтные работы начнутся в конце 2025 года.

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 3 октября. /ТАСС/. Президент Финляндии Александер Стубб одобрил предложение министерства транспорта о продлении европейского маршрута E16 на участке между прибрежным городом Раума на западе страны и портом Котка на расстоянии около 70 км от границы с РФ. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"В следующем году европейский маршрут E16 будет проходить от Северной Ирландии до порта Котка. E16 соединит одно из наиболее критически важных дорожных соединений в Финляндии с западом и послужит для усиления национальной безопасности, безопасности поставок и экономики", - заявил министр транспорта и связи республики Лулу Ранне.

В настоящее время европейский маршрут E16 проходит от Северной Ирландии до шведского города Евле через Шотландию и Норвегию.

Финское продолжение коридора E16 будет проходить через действующую автомагистраль номер 12, соединяющую города Рауму и Коуволу. Он также затронет автомагистраль номер 15, идущую от Коуволы до острова Муссало на юго-востоке Финляндии. Протяженность дороги составит около 400 км. На улучшение пропускной способности автомагистралей было выделено более €200 млн. Сообщается, что ремонтные работы начнутся в конце 2025 года.