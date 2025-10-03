Россия увеличила экспорт морепродуктов в Японию на 15%

РФ поставила стране 82 тыс. тонн продукции на сумму $606 млн, сообщил Рыбный союз

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Экспорт рыбы и морепродуктов из России в Японию в январе - августе 2025 года вырос в физическом выражении на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 82 тыс. тонн, в денежном выражении - на 10%, до $606 млн, сообщил Рыбный союз.

"Российский экспорт рыбы и морепродуктов в Японию в январе - августе 2025 года вырос (год к году) на 15% в весе и на 10% в деньгах, до 82 тыс. тонн на сумму $606 млн, подсчитал аналитический центр Рыбного союза на основе данных японской таможенной статистики", - говорится в сообщении.

Поставки икры минтая за этот период остались практически на уровне сопоставимого периода прошлого года около 21 тыс. тонн на сумму $110 млн. В то же время экспорт сурими из минтая увеличился на 50% в натуральном выражении и на 75% в стоимостном, до 16 тыс. тонн на сумму $41 млн.

По данным союза, увеличились поставки филе минтая на 50% в физическом выражении и на 55% в денежном выражении, до 3,5 тыс. тонн на сумму $13 млн. При этом экспорт мороженого краба-стригуна опилио снизился на 20% в натуральном выражении и возрос на 5% в денежном, до 7 тыс. тонн на сумму $123 млн. Поставки камчатского краба также сократились - на 35% в физическом выражении и снизились на 15% в стоимостном, до 2 тыс. тонн на сумму $64 млн.

Союз также сообщает о росте экспорта морепродуктов. Так, экспорт живого морского ежа сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года в физическом выражении, в то время как в денежном выражении он увеличился на 15% и достиг 6 тыс. тонн на сумму $61 млн. В то же время рост поставок кальмара из-за эффекта "низкой базы" составил 23 раза в натуральном выражении и почти 40 раз в стоимостном, до 1,4 тыс. тонн на сумму $5 млн.