WSJ: фермерам США могут выделить $10-14 млрд из-за пошлин Трампа

Помощь, вероятно, направят на поддержку производителей сои, а также других отраслей сельского хозяйства, пишет издание

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность предоставления $10-14 млрд в качестве помощи американским фермерам, поскольку сельскохозяйственный сектор пострадал из-за введения Белым домом масштабных пошлин. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее данным, президент и его команда изучают возможность использования доходов от введенных импортных пошлин для финансирования большей части этой программы. Помощь, вероятно, будет направлена на поддержку производителей сои, а также других отраслей сельского хозяйства, пишет издание.

Американские фермеры собирают рекордные урожаи, что создает переизбыток, а также приводит к снижению цен на кукурузу и сою, говорится в материале WSJ. Отмечается, что растущие расходы на оборудование, удобрения и другие материалы также сокращают прибыль.

Когда Трамп ввел тарифы на продукцию из Китая во время своего первого президентского срока, китайский импорт американской сои резко упал, что нанесло ущерб финансовому положению фермеров, указывается в публикации. По оценкам Министерства сельского хозяйства США, производители сои понесли более 70% финансовых потерь сектора во время первой торговой войны Трампа, пишет издание. Газета напоминает, что тогда правительство направило около $23 млрд фермерам для компенсации ущерба.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Одновременно с этим Трамп повысил тарифы на китайскую продукцию до 125%. С учетом ранее введенной 20-процентной пошлины за якобы недостаточные усилия властей Канады, Китая и Мексики в борьбе с контрабандой фентанила в США совокупная пошлина на товары из КНР составляла 145%.

По результатам переговоров в Женеве 10-11 мая между представителями США и КНР было объявлено о взаимном снижении на 90 дней (с 12 мая) пошлин на 115% (до 30% на ввоз китайских товаров в США и 10% на ввоз американских товаров в КНР). Этот срок истекал 12 августа, но Трамп заявил, что подписал указ, который откладывает еще на 90 дней введение повышенных пошлин на товары из Китая.