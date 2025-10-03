ЕК не комментирует версию о задержке новых санкций из-за споров о Raiffeisen

Еврокомиссия обещала в августе, что новые рестрикции введут в течение сентября

БРЮССЕЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) не комментирует, что принятие 19-го пакета санкций против России задерживается из-за разногласий по мерам против банковской группы Raiffeisen.

"Переговоры по санкциям продолжаются, мы не комментируем эту тему", - заявил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Джилл, отвечая на вопрос об отказе некоторых стран ЕС утвердить предложения по санкциям против Raiffeisen.

Ранее некоторые европейские источники сообщили, что "полдюжины стран ЕС" выступают против санкций в отношении этой банковской группы или связанных с ней компаний.

