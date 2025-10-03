Ярославская область за три года получит 58 млрд рублей из федерального бюджета

Значительную часть финансирования направят на транспортную инфраструктуру, сообщил губернатор региона Михаил Евраев

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Объем поступлений из федерального бюджета в Ярославскую область вырастет до 58 млрд рублей в ближайшие три года, что на 10% выше, чем планировалось ранее. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

"Ярославская область получит 58 миллиардов рублей из федерального бюджета в ближайшие три года. Объем поступлений на шесть миллиардов больше, чем было предусмотрено ранее на период 2025-2027 годов. Эти средства позволят реализовать ключевые проекты развития региона", - сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

По его словам, значительная часть финансирования будет направлена на транспортную инфраструктуру, в том числе строительство моста через Волгу в Ярославле и международный аэропорт "Золотое кольцо". Почти 11 млрд предусмотрено на строительство и ремонт школ и горячее питание для детей. Сфера здравоохранения получит 7 млрд рублей на модернизацию медучреждений и закупку оборудования. Также в зоне внимания властей туристические и культурные проекты, в том числе реконструкция старинных храмов, ремонты в школах искусств, музеях, театрах, а также строительство кемпингов и глэмпингов общей вместимостью 870 мест.