Частные инвесторы в сентябре вложили в ценные бумаги на Мосбирже 317 млрд рублей

Это в 2,6 раза больше, чем в сентябре 2024 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Частные инвесторы вложили в сентябре 2025 года в ценные бумаги на Московской бирже рекордные 317 млрд рублей, что в 2,6 раза больше, чем в сентябре 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Мосбиржи.

"Инвестиции физических лиц в ценные бумаги на Московской бирже в сентябре 2025 года достигли рекордных 317 млрд рублей (в 2,6 раза больше, чем в сентябре 2024 года). Из них вложения в акции составили 75,2 млрд рублей, в облигации - 236,5 млрд рублей, в паи фондов - 5,3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Также, по данным площадки, количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Мосбирже, по итогам сентября 2025 года составило 38,6 млн (+244 тыс. за сентябрь), ими открыто 73,1 млн счетов. Сделки на фондовом рынке Московской биржи в сентябре заключали 3,5 млн человек, из них 339 тысяч - квалифицированные частные инвесторы.

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями и паями биржевых фондов в сентябре составила 65%, в объеме торгов облигациями - 14%.

Наиболее популярными акциями в портфелях частных инвесторов в сентябре были обыкновенные и привилегированные акции "Сбербанка" (28% и 6,9% соответственно), акции "Лукойла" (14,7%), "Газпрома" (13,3%), ВТБ (7,8%), "Т-технологий" (7%), "Яндекса" (5,9%), "Полюса" (5,5%), "Роснефти" (5,5%) и X5 (5,4%).

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило 6,15 млн (+71,5 тыс. за сентябрь). Торговый оборот на счетах ИИС в сентябре 2025 года вырос на 11% по сравнению с сентябрем прошлого года и составил 270,3 млрд рублей. В структуре оборота 53% - сделки с акциями, 21% - с облигациями и 26% - с паями фондов.