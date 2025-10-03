ExPro Consulting: более 70% импортируемого Украиной газа из России

Он поступает из Словакии и Венгрии

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Более 70% общего объема газа, который закупает Украина в 2025 году, имеет российское происхождение. Об этом свидетельствуют данные издания о рынке газа ExPro Consulting.

Газ российского происхождения поступает на Украину из Словакии и Венгрии. Пик поставок из этих стран зафиксирован в июле - 568,8 млн куб. м.

На 1 октября в украинские подземные хранилища газа (ПХГ) было закачано 12,86 млрд куб. м. В 2024 году запасы газа в ПХГ на эту дату составляли 12,4 млрд куб. м. То есть, отмечает издание, показатели 2025 года в целом соответствуют 2024 году. Для нормального прохождения отопительного сезона, по данным Минэнерго Украины, в ПХГ должно быть 13,2 млрд куб.м.

При этом ExPro Consulting напомнило, что в 2024 году запасов газа в стране не хватило и Украина начала в конце января его экстренный импорт из ЕС. Примерно такую же картину эксперты издания ожидают и в наступающем отопительном сезоне.

Проблема газового дефицита возникла после того, как 1 января транзит российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение с "Газпромом". В итоге Киев вынужден закупать топливо на европейском рынке по высоким ценам.