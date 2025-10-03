Мишустин поприветствовал гостей форума "Устойчивое развитие горных территорий"

Премьер отметил, что мероприятие дает возможность обсудить актуальные проблемы, обменяться лучшими практиками, найти комплексные решения и укрепить межгосударственное сотрудничество

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин направил приветствие участникам и гостям II Международного форума "Устойчивое развитие горных территорий", отметив важность проведения подобных мероприятий для поддержания экологического баланса и решения негативных климатических изменений.

"Сегодня перед международным сообществом стоят серьезные задачи, в числе которых сохранение экологического баланса, ландшафтного и биологического разнообразия, рациональное использование водных и минерально-сырьевых ресурсов. Именно поэтому проведение таких масштабных мероприятий приобретает особую значимость", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина РФ.

По словам Мишустина, форум дает возможность обсудить актуальные проблемы, обменяться лучшими практиками, найти комплексные решения и укрепить межгосударственное сотрудничество. На мероприятии также представлены ведущие эксперты, представители образовательных и научно-исследовательских учреждений, деловых кругов и общественных организаций.

Премьер-министр убежден, что на полях форума появится много интересных идей и предложений. Взаимодействие с зарубежными гостями поможет сформировать конкретные механизмы адаптации горных регионов к изменениям климата и совместные инициативы, которые будут способствовать охране окружающей среды. Решения, принятые в рамках форума повысят социально-экономическое благосостояние и качество жизни людей, проживающих в этих районах, уверен председатель правительства.

Мишустин пожелал участникам плодотворной работы, успехов и всего наилучшего.

Форум проходит в Махачкале с 1 по 3 октября 2025 года. Основная тема: "Роль муниципалитетов в принятии экологически значимых решений в сфере устойчивого развития горных территорий". Мероприятие проходит в рамках Года горного туризма в СНГ.