В Пятигорске среднее суточное проживание увеличилось с 3 до 7 дней

Глава города-курорта Дмитрий Ворошилов отметил, что возраст пятигорского туриста изменился

ПЯТИГОРСК, 3 октября. /ТАСС/. Среднее суточное проживание туристов в Пятигорске увеличилось с трех до семи дней. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил глава города-курорта Дмитрий Ворошилов.

"У нас увеличилось количество дней проживания. Если не брать санатории, где базово 14 или 21 день полная путевка, то в гостиницах с трех дней сейчас уже мы вышли на среднее суточное проживание семь дней. Это говорит о том, что человек не просто пролетает мимо, а именно едет сюда целенаправленно на свой отпуск", - сообщил Ворошилов.

Он также отметил, что возраст туриста Пятигорска изменился. "У нас турист помолодел. Порядка 30% туристов, приезжающих в город, в возрасте до 35 лет. Это очень важно, потому что исторически курорты КМВ считались для лечения людей старшего возраста. Динамика за последние несколько лет поменялась. Молодежь едет не только за отдыхом, но и с целью культурно-просветительского туризма - посмотреть Кавказ, попробовать кухню, подышать воздухом и насладиться незабываемой атмосферой", - добавил спикер.