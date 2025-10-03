В Тюмени открылся Всероссийский форум креативных предпринимателей "КПД"

Мероприятие посетят более 3 тыс. человек из 20 крупных городов России

Редакция сайта ТАСС

ТЮМЕНЬ, 3 октября. /ТАСС/. Порядка 100 спикеров со всей России проведут сессии, дискуссии и мастер-классы, посвященные развитию креативных индустрий и их взаимодействию с другими отраслями на Всероссийском форуме креативных предпринимателей "КПД", который открылся 3 октября в Тюменском технопарке. В 2025 году его посетят более 3 тыс. человек из 20 крупных городов России, что на 1,5 тыс. больше, чем годом ранее, передает корреспондент ТАСС.

Форум призван не только дать возможность определить вектор развития креативных индустрий России, но также показать результаты совместной деятельности властей и предпринимателей, и комплексного подхода к решению основных проблем отрасли. По словам заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева, креативные индустрии пронизывают большинство отраслей экономического сектора. "Мы делаем ставку на их развитие, потому что это высокая добавленная стоимость, хорошие зарплаты, а мы хотим, чтобы люди зарабатывали", - сказал он во время открытия.

Пантелеев отметил, что по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), в Тюменской области числится более 4 тыс. креативщиков, однако по факту их гораздо больше, так как креативные индустрии также используются в нефтегазовой, строительной и других отраслях. "Если в прошлом году мы получили стратегию развития региона, сейчас получим дорожные карты либо стратегии отдельных отраслей, в первую очередь в части продвижения нашего бизнеса", - добавил директор Тюменского агентства креативных индустрий (ТАРКИ) Алексей Краев. Он отметил, что в этом году одной из важных частей форума стала зона эскпо, где посетители могут ознакомиться с продукцией креативных индустрий со всей России.

Кроме этого, в рамках форума состоялось открытие соревнований по робототехнике "Роби - созидатели будущего" на кубок губернатора Тюменской области. Более 80 участников возрастом от 5 до 12 лет покажут свои навыки в трех направлениях: творческий конкурс "Тюмень-500", сумо управляемых роботов, а также сборка и пилотирование роботов. Для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена отдельная категория.

О форуме

Всероссийский форум креативных предпринимателей "КПД" проходит в Тюмени с 3 по 4 октября. Его ключевой темой стал "Маркетинг в креативных индустриях". Отличительная особенность мероприятия заключается в практикоориентированности: участники форума смогут получить индивидуальную консультацию экспертов в сфере бизнеса. Форум проходит при поддержке губернатора Тюменской области.