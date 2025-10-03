Дагестан и БРИКС договорились о сотрудничестве

Меморандум о взаимопонимании подписали президент Международного форума стран Пурнима Ананд и глава республики Сергей Меликов

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 3 октября. /ТАСС/. БРИКС и Республика Дагестан договорились о взаимовыгодном сотрудничестве, сообщает пресс-служба руководителя региона.

"Международное сотрудничество: БРИКС и Дагестан договорились о взаимовыгодном сотрудничестве. Меморандум о взаимопонимании подписали президент Международного форума стран Пурнима Ананд и глава республики Сергей Меликов",- говорится в сообщении.

Уточняется, что документ нацелен на укрепление внешнеэкономических связей. "Взаимодействие сторон будет направлено на установление сотрудничества в различных областях, стимулирование деловых контактов, проведение консультаций, конференций, семинаров. Пурнима Ананд прибыла в Дагестан для участия в Горном форуме",- добавили в пресс-службе.

Ранее министр экономики и территориального развития республики Гаджи Султанов на Первом международном экономическом форуме в Цхинвале заявил, что продукцию из Дагестана будут продвигать в странах БРИКС.