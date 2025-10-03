Технологическое лидерство станет ключевой темой Российского венчурного форума в 2026 году

Планируется, что предстоящее мероприятие нарастит ключевые показатели по числу участников, спикеров, стартапов

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 3 октября. /ТАСС/. Заседание организационного комитета по подготовке и проведению XX Российского венчурного форума (РВФ), который состоится в Казани с 8 по 10 апреля 2026 года, прошло в Татарстане. Одной из ключевых тем форума станет технологическое лидерство, сообщает пресс-служба Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан (ИВФ РТ).

"С докладом о концепции и планах проведения юбилейного форума выступил директор ИВФ РТ Дамир Галиев. Он отметил, что XX Российский венчурный форум станет ключевой площадкой для формирования повестки технологического лидерства страны. В 2026 году форум пройдет под слоганом "Технологическое лидерство - инвестиции в будущее" и обещает стать рекордным по масштабу и представительству", - говорится в сообщении.

Деловая программа форума в следующем году будет структурирована вокруг четырех ключевых блоков: технологическое лидерство, инвестиционная инфраструктура, экосистема и рынки. "Центральным элементом форума станет масштабная работа со стартапами. Планируется привлечь партнерские акселераторы. Также будет расширена выставочная зона с выделением стадий развития проектов (посевная, ранняя, рост), создано три питч-зоны и нетворкинг-пространство", - говорится в сообщении.

Кроме того, в 2026 году планируется увеличить число иностранных участников, а также расширить участие научного и университетского сообщества. Ожидается проведение мотивационных лекций в вузах, публикация статей, организация "нулевого дня" в университетах и активное участие студенческих стартап-проектов в выставке. Планируется, что предстоящий форум нарастит ключевые показатели по числу участников, спикеров, стартапов.

Министр науки и высшего образования РФ, председатель организационного комитета форума Валерий Фальков на заседании подчеркнул, что проведение Российского венчурного форума в 2026 году имеет важное значение для дальнейшего развития экосистемы и обмена лучшими практиками. "Уверен, что форум послужит площадкой для объединения участников инновационной экосистемы, привлечения инвестиций и обсуждения перспективных направлений развития технологического предпринимательства, в том числе Платформы университетского технологического предпринимательства", - приводит его слова пресс-служба.

Форум проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства экономического развития РФ. Организаторами выступают Инвестиционно-венчурный фонд РТ (ИВФ РТ), Ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ), Ассоциация содействия цифровому развитию и Инновационный технопарк "Идея".