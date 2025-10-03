Ставрополье намерено получить 1,7 трлн рублей ВРП в 2025 году

Преобладающую долю составляет промышленность, рассказал замминистра экономического развития региона Евгений Полькин

ПЯТИГОРСК, 3 октября. /ТАСС/. Ставрополье поставило план по объему валового регионального продукта (ВРП) на 2025 год в размере 1,7 трлн рублей. В 2024 году этот показатель составил 1,5 трлн рублей, сообщил первый заместитель министра экономического развития Ставропольского края Евгений Полькин на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

"По ВРП прошлый год мы закрыли на уровне 1,5 трлн рублей. План в этом году поставили - 1,7 трлн рублей. Сейчас мы говорим о более 10% его роста. Если говорить о составляющих, преобладающая доля - это промышленность, более 20%, более 12% составляет сельское хозяйство", - сказал Полькин.

По его словам, 5,3% ВРП составляют медицинские услуги. "Доля медицинских услуг - 5,3%. Также надо учитывать смежные отрасли с туризмом: транспорт, пищевую и перерабатывающую промышленность, в совокупности мы можем говорить уже о 8-9% этой отрасли туризма", - добавил спикер.