МИД Украины: шатдаун в США не повлиял на поставки оружия

Переговоры между странами идут, как запланировано, указал спикер министерства Георгий Тихий

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. МИД Украины утверждает, что шатдаун американского правительства не привел к задержкам с поставками американских вооружений, а также срыву переговоров по "дроновой сделке".

"Это (сообщения об отмене переговоров и задержках в поставках оружия - прим. ТАСС) не соответствует действительности. Украино-американские переговоры идут, как запланировано, и грузы продолжают прибывать", - написал спикер МИД Украины Георгий Тихий в X.

Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в конгрессе не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

1 октября в Вашингтон прибыла переговорная делегация Украины для обсуждения "дроновой сделки". В ее рамках планируется совместное американо-украинское производство беспилотников на сумму до $50 млрд. Некоторые западные СМИ написали, что запланированные встречи были отменены из-за шатдауна. Также американские СМИ сообщали, что он может привести к задержкам с поставками американских вооружений Киеву.