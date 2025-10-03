В Москве конференция технологического предпринимательства собрала свыше 5 тыс. участников

Мероприятие объединило представителей крупных компаний, профильных ведомств и научных институтов из России и еще 40 стран

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Более 5 тыс. человек приняли участие в международной конференции в области технологического предпринимательства Moscow Startup Summit, которая прошла в Москве 1-2 октября. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Конференция объединила больше пяти тысяч инноваторов, инвесторов, представителей крупных компаний, профильных ведомств и научных институтов из России и еще 40 стран. В их числе Белоруссия, Китай, Индия, Бразилия, Турция, Индонезия, Вьетнам и Объединенные Арабские Эмираты", - отметила Сергунина, слова которой приводит пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

В деловой программе приняли участие более 150 экспертов. На выставке стартапов компании представили свыше 100 проектов, включая 50 разработок резидентов Московского инновационного кластера (МИК), в том числе сервис, оценивающий предрасположенность к профессиональным сферам по анализу нейроактивности, систему мониторинга продуктивности сотрудников и несколько роботов с разным функционалом.

Во второй день конференции прошла церемония награждения лауреатов премии за вклад в развитие инноваций Startup Summit Awards. Жюри определило победителей в 17 номинациях. Семь наград получили столичные организации.