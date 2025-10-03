Кабмин направит 4 млрд рублей на образование в шести регионах

Как сообщили в правительстве, более 3,6 млрд рублей получат на строительство школ Мордовия, Татарстан, Чечня, а также Свердловская область

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Почти 4 млрд рублей будут перераспределены и направлены на обновление образовательной инфраструктуры в шести российских регионах. Об этом объявил на заседании правительства РФ его председатель Михаил Мишустин.

"Создаем и обновляем соответствующую инфраструктуру, - поделился он. - Сегодня направим шести регионам почти 4 млрд рублей в рамках опережающего финансирования".

"Эти средства перераспределим с будущих двух лет на текущий год, - заметил Мишустин. - Это позволит скорее завершить строительство школ и детских садиков, провести капитальный ремонт учебных корпусов и общежитий нескольких техникумов".

Как сообщили в кабмине, более 3,6 млрд рублей получат на строительство школ Мордовия, Татарстан, Чечня, а также Свердловская область. 146,3 млн рублей будет направлено на субсидии для строительства детсадов в Чечне. Средства на модернизацию колледжей - более 154 млн рублей - получат Бурятия, Татарстан и Смоленская область.