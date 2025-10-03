Хабаровский нефтезавод намерен переработать свыше 5 млн т нефти в 2026 году

На предприятии планируют произвести 693 тыс. т автомобильного бензина

ХАБАРОВСК, 3 октября. /ТАСС/. Хабаровский нефтезавод ННК планирует переработать свыше 5 млн т нефти в 2026 году. Об этом сообщил генеральный директор АО "ННК-Хабаровский НПЗ" Андрей Каленский на совещании в правительстве Хабаровского края по вопросу дефицита топлива в районах региона.

"У нас на следующий год объем переработки нефти выше 5 млн т, это 5 млн 193 тыс. т. Автомобильного бензина планируем произвести в следующем году 693 тыс. т, дизельного топлива - 1 млн 110 тыс. т, авиакеросина - 246 тыс. т", - сказал Каленский.

Объем переработки нефти за 9 месяцев 2025 года выше планируемого, уточнил Каленский. За этот период предприятие переработало 3 млн 519 тыс. т, что на 20 тыс. т больше, чем было утверждено бизнес-планом. Объем выпуска автомобильного бензина составил 462 тыс. т, что больше плана на 4 тыс. т. "По дизельному топливу мы находимся в плане, это 747 тыс. т, авиакеросина выработали на 36 тыс. тонн больше - 168 тыс. т", - сказал гендиректор.

Он сообщил также, что установки завода загружены на 100% и в настоящее время вырабатывается весь возможный объем. "Мы объемы не снижали, мы как оставались на плановых загрузках, даже и выше плановых <...>. Собственно, все максимальные объемы бензина, дизельного топлива мы вырабатываем", - сказал Каленский, уточнив, что деятельность предприятия не останавливалась.

Дефицит горюче-смазочных материалов зафиксирован в Ванинском, Советско-Гаванском районах Хабаровского края. Был ажиотажный спрос, на заправках отмечались очереди из десятков автомобилей. Введены ограничения на отпуск топлива. В настоящее время, по словам заместителя председателя правительства региона по инфраструктуре Ирины Горбачевой, отмечается снижение спроса на бензин в районах, все заправки работают, топливо отгружается.