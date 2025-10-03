Индекс РТС ускорил снижение после публикации ЦБ официальных курсов валют

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Индекс РТС ускорил снижение после публикации Банком России официальных курсов валют, свидетельствуют данные торгов. Регулятор повысил курс доллара на 4-6 октября до 81,9 рубля, евро - до 96,05 рубля, юаня - до 11,41 рубля.

По данным на 17:40 мск, до публикации курсов валют индексы РТС и Мосбиржи снижались на 1,05% - до 1 012,75 и 2 604,31 пункта соответственно.

После публикации курсов валют по состоянию на 17:51 мск индекс РТС ускорил снижение и находился на уровне 1 002,23 пункта (-2,08%), индекс Мосбиржи снижался до 2 605,52 пункта (-1,01%).