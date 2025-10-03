Банк России назвал топ-10 фраз мошенников, используемых для обмана

К примеру, злоумышленники часто говорят "переключаю вас на сотрудника Центробанка, правоохранительных органов, финансового надзора"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. ЦБ обозначил десять самых распространенных фраз, которые используют кибермошенники для обмана граждан, сообщается в Telegram-канале регулятора.

"Мы собрали топ-10 распространенных фраз кибермошенников, которые они сейчас используют чаще всего. По ним можно быстро вычислить обман", - сообщил Банк России.

При телефонных звонках мошенники используют фразы: "Переключаю вас на сотрудника Центробанка, правоохранительных органов, финансового надзора"; "Финансирование запрещенной (экстремисткой) организации"; "Звоню по поводу удаленной работы"; "Это отдел курьерской доставки, на ваше имя поступило заказное письмо (посылка)"; "На ваших банковских счетах обнаружены неучтенные средства"; "Необходимо задекларировать денежные средства и ценности"; "Ваш аккаунт на портале "Госуслуг" взломан, неизвестные пытаются получить доступ к вашей учетной записи".

В мессенджерах преступники пишут: "Беспокоит директор департамента (руководитель компании). Связываюсь с вами из-за текущей проверки"; "Это ты на фото?"; "Оплатите имеющуюся задолженность, штраф".

"Если вы или ваши близкие услышали эти слова по телефону - просто положите трубку. Если получили письмо с похожими фразами - не реагируйте на него и заблокируйте автора сообщения", - рекомендовали в Банке России.