"Вимм-Билль-Данн": партия молока "Домик в Деревне" соответствовала стандартам качества

Компания провела проверку всех параметров технологического процесса и фасовочного оборудования, анализ входящего сырья и готовой продукции

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Партия молока "Домик в Деревне", в которой, по утверждению СМИ, было выявлено превышение микроорганизмов, полностью соответствовала техническим регламентам и стандартам качества и безопасности на стороне производителя. Об этом ТАСС сообщили в компании "Вимм-Билль-Данн".

Ранее Telegram-канал "Shot проверка" сообщил о том, что в пастеризованном молоке жирностью 2,5% торговой марки "Домик в деревне" выявили превышение микроорганизмов в восемь раз.

Как рассказал ТАСС производитель, компания получила уведомление о поступлении информации о несоответствии продукции техническим регламентам от территориального управления Роспотребнадзора по САО Москвы. "Органы Роспотребнадзора по Брянской области каких-либо документов в адрес ВБД не направляли и не привлекали ВБД к контрольным мероприятиям", - добавили в компании. Там отметили, что при выпуске каждой партии с предприятия сохраняются контрольные образцы, что позволяет при возникновении спорных ситуаций провести дополнительные проверки продукции. "К сожалению, информация от Роспотребнадзора была направлена после истечения срока годности данной партии, что не позволяет провести проверку контрольных образцов, т. к. по истечении срока годности они утилизируются", - рассказали в компании.

Также сообщается, что компания провела проверку всех параметров технологического процесса и фасовочного оборудования, анализ входящего сырья и готовой продукции. "Отклонений по ходу технологического процесса не выявлено, температурные режимы полностью соответствовали технологическому регламенту, фасовочный автомат работал без остановок и внештатных ситуаций", - сообщили в компании. "Таким образом, проведенное расследование позволяет сделать уверенный вывод о полном соответствии данной партии молока "Домик в деревне" 2,5% техническим регламентам и стандартам качества и безопасности на стороне производителя", - подчеркнули в компании.

Там обратили внимание на то, что пастеризованное питьевое молоко требует строгого соблюдения предписанных производителем условий хранения. В то же время нарушение температурного режима в процессе доставки, хранения или реализации может привести к нежелательным изменениям качества готовой продукции, в частности, росту микроорганизмов.

"Каждая партия сырого молока, поступающая на производство, проходит многоступенчатую проверку на соответствие физико-химическим и микробиологическим требованиям. Службой качества осуществляется органолептический, физико-химический и микробиологический контроль каждой партии готовой продукции", - добавляется в сообщении компании.