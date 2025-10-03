Сальдо: на Херсонщине вблизи Днепра не работают 40 из 42 АЗС из-за атак ВСУ

Из-за этого жителям приходится выезжать за топливом на восток региона, рассказал губернатор

ГЕНИЧЕСК, 3 октября. /ТАСС/. Лишь 2 из 42 автозаправочных станций (АЗС) вблизи Днепра в Херсонской области продолжают работать, так как ВСУ наносят по ним удары, сообщил губернатор Владимир Сальдо в интервью изданию "Репортеры".

"Противник, ощущая, что он уже в общем-то уже не воюет с ВС РФ, просто-напросто наносит удары по мирной жизни и по мирным гражданам. И из 42 автозаправочных станций, которые находятся ближе к Днепру, в 15-километровой зоне (вдоль линии боевого соприкосновения - прим. ТАСС) и даже немного дальше, работают только две. То есть противник целенаправленно выводит из строя автозаправочные станции", - сказал Сальдо.

Он добавил, что из-за этого жителям приходится выезжать за топливом на АЗС на восток региона.

"Цены, конечно, поползли достаточно быстро вверх, но топливо в наличии имеется. И Крым даже, может быть, где-то себя ограничивая, дает возможность нашим станциям автозаправочным получать топливо в том количестве, которое нужно. Нам, конечно, не нужно такого большого количества, но тем не менее им огромное спасибо", - подчеркнул губернатор.