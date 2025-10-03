ГАЗ в октябре будет работать в пятидневном режиме

В компании сообщили, что дальнейшая загрузка производства будет зависеть от ситуации на рынке

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Горьковский автозавод (ГАЗ) в октябре вернулся к пятидневному режиму работы. Дальнейшая загрузка производства будет зависеть от ситуации на рынке, решений ЦБ по ставке и доступности финансовых инструментов для потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковского автозавода.

"В октябре Горьковский автозавод работает в режиме 5-дневной рабочей недели. Временное замедление темпов падения производства стало возможным благодаря 20-процентной скидке, введенной на сентябрь Минпромторгом РФ для покупателей техники по льготному лизингу", - говорится в сообщении.

Действовавшая в течение одного месяца мера позволила частично сократить накопленные запасы выпущенной продукции, отметил автопроизводитель.

"Дальнейшая загрузка производства будет зависеть от ситуации на рынке, решений ЦБ по ставке и доступности финансовых инструментов для потребителей. В том числе - от возможности продления увеличенной скидки для потребителей по программе льготного лизинга. При действующих лизинговых ставках свыше 28% улучшение условий лизинга является единственным эффективно работающим антикризисным механизмом для легкого коммерческого транспорта", - подчеркнули в компании.