Мантуров поручил Минпромторгу проработать создание индустриального парка в ЛНР

Первый вице-премьер РФ также в ходе поездки в регион посетил предприятие "Юнис"

Редакция сайта ТАСС

Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров © Екатерина Штукина/ пресс-служба правительства РФ/ ТАСС

ЛУГАНСК, 3 октября. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе рабочей поездки в Луганскую Народную Республику посетил предприятие по выпуску алюминиевых радиаторов отопления и алюминиевого профиля "Юнис". Он поручил Минпромторгу РФ проработать создание индустриального парка в ЛНР, сообщили в Telegram-канале правительства РФ.

"Денис Мантуров ознакомился с производственной деятельностью предприятия по выпуску алюминиевых радиаторов отопления и алюминиевого профиля "Юнис". В 2023 году завод получил от регионального фонда развития промышленности льготный заем в размере 50 млн рублей, который позволил ему расширить ассортимент продукции с улучшенными характеристиками и увеличить объемы продаж. В 2024 году предприятию выдана субсидия из бюджета ЛНР в размере 19,27 млн рублей на возмещение затрат на приобретение нового оборудования", - сказано в сообщении.

Сообщается, что Мантуров поручил Минпромторгу России проработать создание индустриального парка для дальнейшего расширения производства всей номенклатуры выпускаемой предприятием продукции.

"В настоящее время "Юнис" реализует масштабный проект по запуску новых производственных линий, благодаря которым объемы производства радиаторов будут увеличены более, чем в три раза - до 10 млн секций в год. Поможет достижению этой цели полученная в 2024 году поддержка федерального Фонда развития промышленности в объеме 2 млрд рублей по программе "Приоритетные проекты", - сказано в сообщении.

Вице-премьер также поручил Минпромторгу России совместно с правительством ЛНР проработать вопрос оказания предприятию мер господдержки в части компенсации части процентной ставки по кредитам, взятым на пополнение оборотных средств.