Гросси обсуждает с Россией и Украиной восстановление питания ЗАЭС

Станция полагалась на аварийное питание в последние 10 дней, отмечается в публикации международной организации

Редакция сайта ТАСС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси © Софья Сандурская/ ТАСС

ВЕНА, 3 октября. /ТАСС/. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обсуждает с руководством России и Украины "детальные предложения" по восстановлению внешнего электроснабжения Запорожской АЭС (ЗАЭС).

"Генеральный директор МАГАТЭ заявил сегодня, что обсуждает детальные предложения с Российской Федерацией и Украиной по поводу того, как восстановить внешнее электроснабжение ЗАЭС, которая полагалась на аварийное питание в последние десять дней", - говорится в публикации международной организации в X.

"Генеральный директор МАГАТЭ заявил сегодня, что обсуждает детальные предложения с Российской Федерацией и Украиной по поводу того, как восстановить внешнее электроснабжение ЗАЭС, которая полагалась на аварийное питание в последние десять дней", - сказано в сообщении.

В результате обстрелов со стороны ВСУ внешнее электроснабжение 23 сентября перестало поступать на ЗАЭС, это стало десятым подобным инцидентом с начала украинского конфликта. Ранее глава Росатома Алексей Лихачев на конференции МАГАТЭ в Вене заявил, что единственным реальным источником угрозы для ЗАЭС и ее работников являются безрассудные действия киевских вооруженных формирований.