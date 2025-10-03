Гросси обсуждает с Россией и Украиной восстановление питания ЗАЭС
ВЕНА, 3 октября. /ТАСС/. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обсуждает с руководством России и Украины "детальные предложения" по восстановлению внешнего электроснабжения Запорожской АЭС (ЗАЭС).
"Генеральный директор МАГАТЭ заявил сегодня, что обсуждает детальные предложения с Российской Федерацией и Украиной по поводу того, как восстановить внешнее электроснабжение ЗАЭС, которая полагалась на аварийное питание в последние десять дней", - говорится в публикации международной организации в X.
"Генеральный директор МАГАТЭ заявил сегодня, что обсуждает детальные предложения с Российской Федерацией и Украиной по поводу того, как восстановить внешнее электроснабжение ЗАЭС, которая полагалась на аварийное питание в последние десять дней", - сказано в сообщении.
В результате обстрелов со стороны ВСУ внешнее электроснабжение 23 сентября перестало поступать на ЗАЭС, это стало десятым подобным инцидентом с начала украинского конфликта. Ранее глава Росатома Алексей Лихачев на конференции МАГАТЭ в Вене заявил, что единственным реальным источником угрозы для ЗАЭС и ее работников являются безрассудные действия киевских вооруженных формирований.