РКН: Telegram-боту нужны ограниченные права от владельцев крупных каналов

Необходимы только права на добавление участников и изменение профиля канала для верификации

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Боту в Telegram, который запущен для верификации каналов, имеющих аудиторию более 10 тыс. человек, требуются только права на добавление участников и изменение профиля канала. Другие права боту предоставлять не нужно, он не может отнять права у владельца, других администраторов или удалить канал, пояснили в Роскомнадзоре.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что блогеров обязали передавать права от Telegram-канала боту Роскомнадзора.

Как изначально сообщалось в Telegram-канале Роскомнадзора, после подачи заявления на регистрацию канала с количеством подписчиков более 10 тыс. через "Госуслуги" необходимо обязательно из своего аккаунта в Telegram запустить специальный бот. Это единственный способ подтверждения для Telegram владения регистрируемым каналом, подчеркнули в ведомстве.

"Бот принадлежит социальной сети Telegram и создан в целях исполнения российского законодательства. Начал работу в апреле 2025 года. Более 3 тыс. каналов прошли процедуру регистрации через бот", - пояснили в РКН, сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

Там также сообщили, что владелец страницы должен в течение трех рабочих дней передать присвоенный на "Госуслугах" номер заявления в специализированный сервис социальной сети. Это касается "ВКонтакте", "Одноклассников", Дзена, Rutube и Telegram.

"Чтобы бот мог присвоить каналу отметку А+, владелец должен предоставить ему права на добавление участников канала (чтобы видеть количественные показатели аудитории канала - более 10 тыс.) и изменение профиля канала (для проставления знака А+). <…> Другие права боту предоставлять не нужно. Он не может отнять права у владельца, других администраторов или удалить канал", - подчеркнули в РКН.

Для получения маркера А+ Telegram-каналы, которые уже были зарегистрированы в перечне РКН, также должны пройти процедуру верификации через бота, добавили в ведомстве. Для этого достаточно указать номер заявления, полученный при первоначальной регистрации.