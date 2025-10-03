Кабмин запретил закупки аудиторских услуг у компаний РФ с иностранным контролем

Речь идет о компаниях, имеющих иностранных лиц в составе участников либо в числе лиц, владеющих более чем 10% акций или долей в уставном капитале соответствующей российской компании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Правительство РФ ввело запрет на закупки аудиторских и консультационных услуг у российских компаний, аффилированных с иностранными лицами. Об этом сообщается в материалах на сайте Минфина России.

"Введенный запрет применяется при госзакупках и закупках отдельными видами юридических лиц в отношении российских компаний, имеющих иностранных лиц в составе участников (учредителей) либо в числе лиц, владеющих более чем 10% акций или долей в уставном (складочном) капитале соответствующей российской компании", - сообщается в материалах.

Как отмечается, запрет на закупки аудиторских и консультационных услуг у иностранных лиц уже предусмотрен постановлением правительства РФ от 23 декабря 2024 №1875, который распространится также на закупки таких услуг у российских лиц, находящихся под иностранным контролем или влиянием.

У таких организаций нельзя закупать аудиторские услуги, услуги по финансовым консультациям, услуги в области бухгалтерского учета, услуги в области налогового консультирования и некоторые другие услуги, пояснили в Минфине. Кроме того, решение не распространяется на компании из государств - членов ЕАЭС.