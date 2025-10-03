Минсельхоз займется анализом причин роста потребительских цен на соль

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Минсельхоз России займется анализом причин роста потребительских цен на пищевую поваренную соль, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Дополнить раздел "Минсельхоз России" перечня групп потребительских товаров и услуг, относящихся к сфере ведения федеральных органов исполнительной власти для целей анализа причин роста потребительских цен и выработки мер экономического регулирования, направленных на обеспечение сбалансированности рынков потребительских товаров и услуг <…> пунктом 13 следующего содержания: соль поваренная пищевая", - говорится в документе.

В соответствующий перечень уже включены мясопродукты, рыбопродукты, масло и жиры, молоко и молочная продукция, включая сыр, яйца, сахар, кондитерские изделия, чай, кофе, хлеб и хлебобулочные изделия, макаронные и крупяные изделия, плодоовощная продукция, включая картофель и табачные изделия.