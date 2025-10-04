ТАСС: Rolex подал в Роспатент 55 заявок на регистрацию товарных знаков с 2023 г.

Среди товарных знаков часы Air-King, Cosmograph и Oyster Perpetual, Rolex President, Cerachrom, Oysterlock, Rolex Superlative и Rolex Glidelock

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Швейцарская компания Rolex, после приостановления в 2022 году экспорта в РФ, подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) 55 заявок на регистрацию товарных знаков. Такие данные следуют из подсчетов корреспондента ТАСС.

В августе 2024 года Роспатент из них зарегистрировал товарный знак часов Air-King, в апреле 2025 года - Cosmograph и Oyster Perpetual. Спустя год, в октябре 2025 года, - названия часов и их составляющих: Rolex President, Cerachrom, Oysterlock, Rolex Superlative и Rolex Glidelock.

Помимо этого, у компании зарегистрировано еще 32 товарных знака, срок действия исключительных прав на которые еще не истек. Самый первый товарный знак - свой логотип - компания зарегистрировала еще в 1989 году, истечение срока действия исключительного права на который наступит в декабре 2028 года. Спустя почти 10 лет, в 1998 году зарегистрированы еще 15 товарных знаков.

Ранее французский дом моды Louis Vuitton подал шесть заявок на регистрацию товарных знаков - логотипов компании в разных вариациях и логотипов коллекции Les Gastons Vuitton, а также ее название.