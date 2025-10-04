Инвестор Шостак: шатдаун ставит под сомнение доверие к финансовой системе США

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября.

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /Корр. ТАСС Денис Акишев/. Временная приостановка работы федерального правительства США (шатдаун) вновь порождает вопросы на мировых рынках относительно доверия к американской финансовой системе. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

"Что касается побочного эффекта шатдауна для мировых рынков, приходится констатировать очередной всплеск вполне заслуженной критики в вопросе общего доверия к американской финансовой системе из-за ее фискальной политики, нефункциональности механизмов и процедур, безответственности и экономической инфантильности многих ее лидеров. Как следствие, растут котировки золота и основных криптовалют. Резко повышаются опасения того, что компании будут не в состоянии справиться с возросшими в разы тарифными пошлинами", - сказал он.

Шостак отметил, что администрация президента США Дональда Трампа "фактически находится в перманентной стадии войны с оппозицией по всей существующей фискальной повестке, включая основные бюджетные решения". Подобное положение дел, констатировал инвестор, напрямую отражается на состоянии американской экономики. "Мы наблюдаем разнонаправленные сигналы: рост экономики США в третьем квартале, скорее всего, был незначительным, число рабочих мест сокращается, каждая неделя шатдауна обходится, по разным подсчетам, от $7 млрд до $15 млрд, чем дольше тянется шатдаун, тем выше эффект на ВВП, пусть даже он будет частично отыгран после открытия правительства", - указал американский инвестор.

Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.