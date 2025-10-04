Страны ОПЕК+ определят план по добыче нефти на ноябрь

Онлайн-встреча представителей России, Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ, Казахстана, Алжира, Омана и Кувейта пройдет 5 октября

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Восемь стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, на онлайн-встрече в воскресенье примут решение о плане по добыче нефти на ноябрь.

С начала 2024 года восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Казахстан, Алжир, Оман и Кувейт) добровольно сокращали добычу нефти суммарно на 2,2 млн б/с. С апреля 2025 года эти страны начали постепенно возвращать на рынок сокращенные баррели. В апреле объем увеличения производства составил 138 тыс. б/с, с мая по июль - по 411 тыс. б/с за каждый месяц, в августе - 548 тыс. б/с, в сентябре - 547 тыс. б/с.

Таким образом, "восьмерка" ОПЕК+ полностью вышла из добровольных сокращений в 2,2 млн б/с, причем на год раньше изначального плана. В октябре эти государства начали постепенно отказываться от сокращения добычи нефти на 1,65 млн б/с, согласовав ее увеличение на 137 тыс. б/с.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что "восьмерка" ОПЕК+ рассмотрит на встрече дальнейший рост добычи нефти. При этом, по данным источников издания, обсуждается вариант наращивания добычи как на 137 тыс. б/с, так и больше. Агентство Bloomberg отмечало, что "восьмерка" ОПЕК+ обсуждает как базовый сценарий - рост добычи на 137 тыс. б/с в ноябре, но возможно и увеличение добычи нефти в два или более раза.

В середине недели Bloomberg со ссылкой на одного из делегатов сообщил, что "восьмерка" стран ОПЕК+ на заседании 5 октября рассмотрит вопрос об ускоренном выходе из добровольных сокращений добычи нефти на 1,65 млн б/с и наращивании добычи на 500 тыс. б/с в течение трех месяцев, но секретариат ОПЕК опроверг это сообщение, назвав его неточным и вводящим в заблуждение.

Начало встречи восьми стран ОПЕК+ запланировано на 14:00 по московскому времени.