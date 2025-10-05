"Золотое Яблоко" выйдет на рынок цифровых финансовых активов

Бьюти-ретейлер предлагает инвесторам ЦФА доход по ставке 17,5% годовых с ежемесячной выплатой процентов, рассказали в компании

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российский бьюти-ретейлер "Золотое яблоко" выпустит собственные цифровые финансовые активы (ЦФА) на блокчейн-платформе Альфа-Банка. Объем размещения составит 1 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Золотое Яблоко" объявляет о дебютном выпуске собственных цифровых финансовых активов (ЦФА) на блокчейн-платформе "А-Токен" от Альфа-Банка. Объем размещения составит 1 млрд рублей. Таким образом "Золотое Яблоко" становится первым бьюти-ретейлером России на рынке ЦФА", - сказано в сообщении.

По словам пресс-службы, приобрести ЦФА ретейлера могут клиенты Альфа-Банка в интернет-банке, брокерском кабинете и в мобильных приложениях обоих сервисов с 6 по 13 октября. Минимальная сумма покупки составляет 1 тыс. рублей, максимальная - 600 тыс. рублей в год для неквалифицированных инвесторов, согласно законодательству. Проценты начисляются ежемесячно на счет в Альфа-Банке, тело долга возвращается полностью через год после выпуска. Гарантом возврата средств выступает "Золотое Яблоко".