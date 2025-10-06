Нилов рассказал о скрытой дискриминации женщин при приеме на работу

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов заявил, что семейное положение и дети не должны быть основанием для отказа в трудоустройстве

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Женщины зачастую сталкиваются со скрытой дискриминацией при устройстве на работу из-за своего семейного положения и наличия детей. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Семейное положение, наличие детей, отсутствие детей не должно быть основанием для того, чтобы отказать в трудоустройстве. Другое дело, что существует так называемая скрытая дискриминация, неофициальная. Есть же определенная группа рисков для работодателя, который понимает, вот он возьмет сейчас молодую сотрудницу, а через полгода она уйдет в декрет. Или берет сотрудницу, у которой ребенку полтора года. Это значит, что она часто может находиться на больничном в связи с тем, что ребенок будет болеть", - сказал депутат.

По его словам, работодатель исходит из собственных интересов, но Трудовым кодексом РФ такой подход запрещен. "Для того чтобы свои права защищать, восстанавливать, существует несколько инстанций. Первое, это, конечно, трудовая инспекция. <…> Есть набор инструментов в нашем административном и уголовном законодательстве, которыми могут пользоваться трудовые инспектора для того, чтобы защитить нарушенные права. У нас есть органы прокуратуры, куда тоже можно жаловаться. Есть судебные инстанции, куда тоже можно обращаться", - пояснил глава думского комитета.

Вместе с тем, доказать наличие дискриминационного подхода при проведении собеседования нелегко, отметил Нилов. "Работодатель найдет другие основания, но для себя и так скрыто будет понимать, что именно этот момент был определяющим", - заключил он.