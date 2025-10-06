"Авито Недвижимость": интерес к покупке складов внутри МКАД вырос на 28%

Цены на такие объекты в 2025 году снизились со 120 до 119 тыс. рублей за кв. м

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Интерес к покупке складов в Москве и Московской области вырос на 28% внутри МКАД, на 47% - за пределами кольца, сообщили ТАСС в "Авито Недвижимость".

"Интерес к покупке складской недвижимости внутри МКАД по сравнению со вторым кварталом 2024 года вырос на 28%, за пределами кольца - на 47%. Цены на такие объекты год к году внутри МКАД снизились на 1% (со 120 до 119 тыс. рублей за кв. м), за пределами - выросли на 6% (со 104 до 110 тыс. рублей за кв. м)", - отмечается в сообщении.

В сегменте продажи складов по итогам квартала предложение помещений размером от 500 до 5 тыс. кв. м. внутри МКАД выросло в 2,4 раза год к году, за пределами МКАД - в 3,4 раза. При этом за пределами кольца найти объекты от 3 до 5 тыс. кв. м для покупки проще: в структуре предложения они занимают 19% (внутри МКАД - 13%). Для складов среднего размера (от 1,5 до 3 тыс. кв. м) ситуация обратная: внутри МКАД их доля составляет 31%, за пределами - 24%. По компактным объектам от 500 до 1,5 тыс. кв. м паритет: их доля от всех складов внутри МКАД - 56%, за пределами - 57%.

Также аналитики "Авито Недвижимость" изучили географию предложения складов в Москве и области. В пределах МКАД больше половины объектов (53%) приходятся на южные направления: 30% в ЮВАО, 21% в ЮАО, 2% - в ЮЗАО. Меньше всего объектов на западе Москвы (14% от всех по столице). В случае с объектами за пределами МКАД распределение похожее: 56% предложения в южных направлениях.

"Если сравнивать сегменты продажи и аренды складов, то второй остается более популярным. Например, в структуре спроса для объектов за МКАД доля аренды составляет 92%, а продажи - 8%, в структуре предложения - 76% и 24% соответственно. Год к году мы отмечаем рост доли объектов на продажу, увеличение вакантности в обоих сегментах, а также постепенную стабилизацию ставок продажи и аренды вследствие роста конкуренции между владельцами объектов", - прокомментировала ТАСС коммерческий директор категории "Коммерческая недвижимость" "Авито" Виктория Сафронова.