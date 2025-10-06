В России зависящие от размера социальных пенсий выплаты вырастут на 14,8%

Средний размер социальных пенсий в 2026 году составит 16 590 рублей

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Выплаты, зависящие от размера социальных пенсий, проиндексируют в 2026 году на 14,8%, следует из материалов к проекту федерального бюджета, которые изучил ТАСС.

При этом сами социальные пенсии с 1 апреля 2026 года планируют проиндексировать по уровню инфляции - на 6,8%. Средний размер социальных пенсий в 2026 году составит 16 590 рублей.

"На темп роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год в 2026 году на 14,8%, в 2027 году на 6,8% и в 2028 году на 4,0% с 1 апреля проиндексированы выплаты, зависящие от размера социальных пенсий", - указано в документе.

От размера социальных пенсий зависит размер пенсионного обеспечения ряда категорий граждан - военнослужащих, проходивших службу по призыву, участников ВОВ, летчиков-испытателей и граждан, пострадавших от техногенных и радиационных катастроф.

К социальной пенсии также привязан размер государственных пенсий по инвалидности. Например, гражданам с I группой инвалидности с причиной инвалидности "военная травма" государственная пенсия установлена в 300% от социальной.