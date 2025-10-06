FT: импорт одежды из Китая в ЕС резко вырос из-за американских пошлин

Значительный вклад в рост импорта из КНР вносят жители стран Евросоюза, заказывающие китайские товары из онлайн-магазинов Temu и Shein

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 6 октября. /ТАСС/. Импорт одежды и другой текстильной продукции из Китая в страны ЕС в первом полугодии вырос на 20% из-за резкого увеличения импортных пошлин со стороны США и последовавшей за этим переориентацией китайских производителей. Об этом со ссылкой на Европейскую конфедерацию одежды и текстиля сообщила газета Financial Times (FT).

Читайте также

Как США вели торговые войны

"Мы говорим об этой тарифной войне и видим, что Китай сокращает экспорт в США. Значительный объем экспорта пошел в Европу, это в том числе связано со снижением цен на импортируемые нами товары. Китайские компании, не имея возможности продавать в США, агрессивно продвигаются в Европу", - заявил изданию президент объединения Марио Хорхе Мачадо.

По данным ассоциации, в стоимостном выражении импорт из КНР увеличился на €2 млрд. Мачадо отметил, что сейчас европейские текстильные компании находятся в сложных условиях, поскольку, с одной стороны, они вынуждены конкурировать с дешевым китайским импортом, с другой - преодолевать бюрократические ограничения, а с третьей - оптимизировать издержки из-за высокой стоимости энергоносителей.

Значительный вклад в рост импорта из КНР вносят жители стран ЕС, заказывающие китайские товары из онлайн-магазинов Temu и Shein. Еврокомиссия ранее выступала с инициативой отменить норму, позволяющую беспошлинно приобретать товары из-за рубежа на сумму менее €150, и вместо этого установить фиксированный тариф в €2.

. Но пока государства Евросоюза не согласовали эти изменения и беспошлинный порог продолжает действовать.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Одновременно с этим Трамп повысил тарифы на китайскую продукцию до 125%. С учетом ранее введенной 20-процентной пошлины за якобы недостаточные усилия властей Канады, Китая и Мексики в борьбе с контрабандой фентанила в США совокупная пошлина на товары из КНР составляла 145%.

По результатам переговоров в Женеве 10-11 мая между представителями США и КНР было объявлено о взаимном снижении на 90 дней (с 12 мая) пошлин на 115% (до 30% на ввоз китайских товаров в США и 10% на ввоз американских товаров в КНР). Этот срок истек 12 августа, но Трамп объявил, что подписал указ, который откладывает еще на 90 дней введение повышенных пошлин на товары из Китая.