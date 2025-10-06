SCMP: развитие промышленных роботов в КНР компенсирует сокращение рабочих

По данным газеты, в 2024 году население Китая сократилось на 1,39 млн человек

ГОНКОНГ, 6 октября. /ТАСС/. Порядка 295 тыс. промышленных роботов было установлено в 2024 году на заводах Китая, что позволяет стране компенсировать нехватку рабочей силы на фоне сокращения населения. Как указывает газета South China Morning Post, развитие робототехники в КНР помогает решать проблемы, связанные с сокращением рабочей силы, и укреплять производственные возможности, "которые будут усиливаться по мере развития технологий роботов-гуманоидов".

"Несмотря на сокращение общей численности населения, благодаря улучшению образования рабочей силы и широкому использованию роботов, обрабатывающая промышленность Китая не испытывает проблем с сохранением и повышением своей конкурентоспособности", - приводит газета мнение эксперта Гао Сюйдуна из Школы экономики и менеджмента Университета Цинхуа.

Как указывает газета, население Китая сокращается с 2022 года, в 2024 году население сократилось на 1,39 млн человек. Однако в стране насчитывается рекордное количество действующих промышленных роботов.

Согласно правительственным данным, население Китая в 2024 году сократилось примерно на 0,1%. При этом число установок роботов за тот же период выросло на 5%, достигнув 295 тыс. единиц, что составляет 54% от общего числа новых промышленных роботов в мире, подчеркивает издание.