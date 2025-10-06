Эксперт Лиото: Евросоюз критически зависит от космических технологий США

Организации необходимо значительно ускорить развитие собственных космических проектов, отметил Бернар Лиото

ЛОНДОН, 6 октября. /ТАСС/. Евросоюз достиг критического уровня зависимости от США в части спутниковых и космических технологий, который в дальнейшем создает "огромные риски" для безопасности объединения. Такое мнение газете Financial Times (FT) выразил управляющий партнер одного из ведущих технологических венчурных фондов Европы Balderton Capital Бернар Лиото.

По его мнению, Евросоюзу, если он хочет стать более самостоятельной и конкурентоспособной геополитической силой, необходимо значительно ускорить развитие собственных космических проектов, поскольку все большую роль в "военном превосходстве" в XXI веке будут играть именно спутниковые технологии. Сейчас, как указал Лиото, компания SpaceX миллиардера Илона Маска заняла доминирующее положение как на рынке космических пусков, так и на рынке спутниковой связи. Учитывая текущую конъюнктуру рынка, считает инвестор, ЕС предстоит сложная борьба, но у стран объединения есть возможности по меньшей мере для частичного преодоления этой зависимости от США.

Как указала FT, с начала 2022 года европейские стартапы в сфере безопасности привлекли €2,4 млрд инвестиций, из них €1,4 млрд - в 2025 году. Инвесторы и правительства стран ЕС активно вкладываются в стартапы по созданию беспилотников, защитного программного обеспечения и других военных технологий, но, как считает Бернар Лиото, производят критически мало вложений в сферу космических технологий.

Balderton Capital сейчас занимается привлечением $160 млн в качестве инвестиций для франко-германского стартапа по производству грузовых космических аппаратов для МКС The Exploration Company. В общей сложности фонд поддержал 250 стартапов, в том числе проект по разработке технологий автономного движения Wayve, производителя дронов Quantum Systems, ядерное предприятие Proxima Fusion и финтех-стартап Revolut.