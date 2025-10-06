Politico: сокращение квот ЕС на сталь ударит по Британии сильнее, чем пошлины США

Производители металла из Великобритании экспортируют практически половину своей продукции в Евросоюз

БРЮССЕЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Сокращение импортных квот ЕС на сталь ударит по британским производителям сильнее, чем торговые пошлины президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

"Как страна, не входящая в ЕС, мы будем беспокоиться об этом больше, чем о пошлинах США", - заявил газете один из британских экспортеров. По его мнению, меры ЕС "повлияют на нас (Великобританию - прим. ТАСС) напрямую и приведут к диверсификации торговли".

Производители металла из Великобритании экспортируют практически половину своей продукции в ЕС. Сокращение квот может оказать "разрушительное воздействие" на сталелитейную промышленность Соединенного Королевства, а также подорвать отношения между Брюсселем и Лондоном. Представители индустрии подчеркнули, что план ЕС "вдвое сократит крупнейший рынок" Великобритании и приведет к "колоссальной катастрофе", которая когда-либо случалась в ее сталелитейной промышленности. Сейчас компании в этой отрасли находятся "в состоянии паники", указал эксперт.

ЕС 7 октября представит план по сокращению на 40-50% квот на импорт стали из стран за пределами Евросоюза. В июле это предложение поддержала Европейская ассоциация производителей стали и 11 стран сообщества, включая Францию, Испанию и Италию. Импорт, превышающий квоту, будет облагаться пошлинами в размере 50%. По словам двух представителей отрасли, эту идею поддерживает еврокомиссар по торговле Марош Шевчович. Отмечается, что предложение может быть смягчено в процессе обсуждения в Евросовете и Европарламенте.