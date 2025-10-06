На ЗАЭС пополнили запасы топлива для дизель-генераторов

Станция около двух недель полностью отключена от внешних источников питания

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Запасы топлива для дизель-генераторов, уже около двух недель обеспечивающих энергоснабжение Запорожской АЭС, пополнены. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

"Запорожская АЭС функционирует в автономном режиме уже около двух недель, оставаясь отключенной от внешних источников питания. Для обеспечения работы собственного оборудования станции используются дизельные генераторы. На сегодняшний день генераторы работают нормально, их топливные запасы пополнены", - сказала Яшина.

Она подчеркнула, что некоторые агрегаты находятся в резерве и могут быть запущены мгновенно при возникновении такой потребности.

23 сентября ЗАЭС в 10-й раз за время конфликта была переведена на резервное питание от дизель-генераторов из-за отключения последней внешней линии энергоснабжения в результате удара ВСУ. На станции ТАСС ранее заявили, что дать точный прогноз по срокам восстановления линии невозможно, поскольку территория, прилегающая к станции, а также район поврежденной высоковольтной линии продолжают подвергаться обстрелам ВСУ.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что удары украинских боевиков по ЗАЭС являются опасной игрой и открывают возможности для зеркального ответа со стороны России. Глава государства акцентировал, что Россия контролирует ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции и проводит мероприятия по защите объекта.