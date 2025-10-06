На ЗАЭС рассказали о работе станции без внешнего энергоснабжения

Положение серьезное, но под контролем, отметила директор по коммуникациям Евгения Яшина

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Положение на Запорожской АЭС, около двух недель работающей в автономном режиме без внешнего энергоснабжения, серьезное, но ситуация под контролем специалистов. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

"Положение серьезное, однако мы его контролируем. Для поддержания безопасности станции задействованы все необходимые ресурсы. Сотрудники непрерывно отслеживают все критические показатели", - сказала Яшина.