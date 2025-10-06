Представлен ИИ-комплекс для ранней диагностики рака кожи

"Невускан" способен выявлять меланому на I-II стадии с точностью до 92%

ГЕЛЕНДЖИК, 6 октября. /ТАСС/. Программно-аппаратный комплекс "Невускан" с искусственным интеллектом для ранней диагностики рака кожи показали на стенде Московского центра инновационных технологий в здравоохранении в рамках международной выставки "Биопром", передает корреспондент ТАСС.

Международный форум "Биопром: промышленность и технологии для человека" проходит в Геленджике (Краснодарский край) 6-7 октября.

Как отмечается в материалах, первый в России программно-аппаратный комплекс "Невускан" для неинвазивной диагностики новообразований кожи с применением технологий искусственного интеллекта способен выявлять меланому на I-II стадии с точностью до 92%.

В Москве уже применяются первые четыре образца, и почти по всей России есть запрос на аппарат. Как сказал журналистам представитель стенда, подобные комплексы в настоящий момент разработаны в США и Германии. Отечественная разработка не уступает зарубежным, а цена ниже: стоимость американского аппарата составляет около 28 млн рублей, российского - около 8 млн рублей.

Разработку планируется запустить в серийное производство.