Ростех представил аппарат, который поможет сократить дефицит донорских органов

Аппарат, в частности, будет востребован для пересадки печени, заявили в госкорпорации

ГЕЛЕНДЖИК, 6 октября. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" представила на выставке "Биопром" перфузионный комплекс Life stream hepar, который может помочь решить проблему дефицита донорских органов, сообщили в Ростехе. Аппарат не имеет российских аналогов.

"Аппарат, в частности, будет востребован для пересадки печени. Это одна из самых частых операций в трансплантологии, спасающая жизни пациентов при таких заболеваниях, как цирроз или рак", - сказали в Ростехе.

Существующие сегодня на рынке трансплантологии устройства обеспечивают только консервацию и продление сроков хранения органов при пониженной температуре. Такой подход оправдан при работе с донорскими органами в идеальном состоянии. Аппарат Ростеха же способен проводить оценку функционального состояния органа и, в случае необходимости, восстанавливать его. Так, находясь в специальном боксе медицинского прибора, донорская печень насыщается кислородом. При этом в орган с помощью инфузионных шприцевых дозаторов вводятся восстанавливающие лекарства.

"Life stream hepar позволяет не только поддерживать, но и восстанавливать орган с момента изъятия у донора и до пересадки пациенту. В настоящее время комплекс проходит апробацию в медицинских центрах, а мы ведем подготовку к серийному производству. Появление на российском рынке этого аппарата сможет значительно сократить дефицит донорских органов", - сказали в Ростехе.

Международный форум "Биопром: промышленность и технологии для человека" проходит в Геленджике (Краснодарский край) 6-7 октября.