Минвостокразвития призвало снизить требования к малым рыболовным судам

По словам заместителя главы министерства Виталия Алтабаева, это позволит обновить малый рыболовный флот, обеспечить верфи дополнительными заказами и освоить нераспределенные ресурсы рыбных квот

ЯКУТСК, 6 октября. /ТАСС/. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики предложило снизить требования к малым рыболовным судам по габаритам и вместимости при подаче заявок на рыбные квоты на Дальнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"Минвостокразвития предложило снизить на Дальнем Востоке требования к малым рыболовным судам по габаритам и вместимости при подаче заявок на рыбные квоты", - говорится в сообщении.

По словам заместителя главы министерства Виталия Алтабаева, такие суда дешевле и проще в строительстве, соответственно, рыбаки будут охотнее обращаться за квотой в обмен на упрощение условий. Это позволит обновить малый рыболовный флот, обеспечить верфи дополнительными заказами и освоить нераспределенные ресурсы рыбных квот.

"Вопросы эффективного освоения и, при этом, сохранения и воспроизводства водных биологических ресурсов на Дальнем Востоке, а также модернизация транспортной и производственной инфраструктуры - один из наших приоритетов", - сказал Алтабаев.