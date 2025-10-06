Кабмин разработал антикартельные меры в разных сферах экономики

Правительство продлило действие дорожной карты по совершенствованию конкурентной среды на ближайшие пять лет, отметил премьер-министр России Михаил Мишустин

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Правительством продлено действие дорожной карты по совершенствованию конкурентной среды в РФ на ближайшие пять лет, особое внимание уделено мерам по борьбе с созданием картельных сговоров в разных сферах экономики. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Правительством подготовлено продолжение дорожной карты "Совершенствование конкурентной среды в стране на ближайшие пять лет". Она включает конкретные меры в образовании, в здравоохранении, в транспорте, торговле, в агропромышленном комплексе, в других секторах. И прежде всего, по борьбе с картельным сговором, что обеспечивает, напомню, контроль за ценообразованием в ключевых для поставщиков и покупателей сферах", - рассказал премьер, открывая оперативное совещание со своими заместителями.

Глава кабмина напомнил, что задачу повышения конкурентоспособности отечественной экономики поставил президент РФ Владимир Путин. "Эта тема постоянно находится в центре внимания правительства. Она касается не только увеличения доступности для людей и предприятий необходимых товаров, услуг, но и также наращивания их предложения, улучшения качества за счет внедрения инноваций. Без этого вообще невозможно достижение национальных целей, которые определил глава государства", - подчеркнул Мишустин.