Главный индекс Парижской биржи CAC 40 падает после отставки премьера

По состоянию на 11:00 мск наиболее сильно просели акции банков Societe Generale (-6,6%)

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 6 октября. /ТАСС/. Стоимость акций компаний, составляющих главный индекс Парижской биржи CAC 40, снизилась более чем на 2% в начале торгов в понедельник на фоне информации об отставке премьер-министра страны. Об этом свидетельствуют данные биржи, которые приводит портал Boursedirect.

Читайте также

Отставка Лекорню за 27 дней. Провал правительства Макрона

Небольшое снижение акций наблюдалось с самого начала торгов, однако резкое падение началось после 09:39 по местному времени (10:39 мск), когда стало известно об отставке главы правительства. По состоянию на 10:00 (11:00 мск) наиболее сильно просели акции банков Societe Generale (-6,6%), BNP Paribas (-5,1%) и Credit Agricole (-5%). также резко упали акции компаний Thales (-4,5%), Engie (-3,8%) и Bouygues (-3,6%).

Ранее Елисейский дворец сообщил, что президент Франции Эмманюэль Макрон принял прошение премьер-министра Франции Себастьена Лекорню об отставке. Это произошло на следующий день после обнародования списка обновленного состава кабмина из 18 имен, в котором 13 представителей прежнего правительства сохранили свои прежние должности или были переведены на новые. Это вызвало резкую критику не только со стороны оппозиции, пообещавшей выразить премьеру вотум недоверия, но и вновь утвержденного на своей должности главы МВД Брюно Ретайо. Таким образом Лекорню установил антирекорд Пятой Республики по продолжительности пребывания на посту премьер-министра (менее месяца), который до этого принадлежал Мишелю Барнье, ушедшему в отставку в декабре 2024 года спустя 3 месяца после назначения.