Дания усилит контроль за прохождением попавших под санкции судов у своих берегов

Датское морское управление в сотрудничестве с Агентством по охране окружающей среды будет проводить больше экологических проверок

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 6 октября. /ТАСС/. Правительство Дании усилит экологический контроль за судами в своих водах. Министерство окружающей среды и гендерного равенства сообщило в пресс-релизе, что мера предпринимается в ответ на рост активности попавших под санкции старых судов, перевозящих нефть через датские воды.

В ведомстве отметили, что активность этих судов создает повышенный риск для окружающей среды. Контроль, в частности, будет усилен в районе стоянки Скаген-Ред, расположенной у мыса на входе в Балтийские (Датские) проливы со стороны Северного моря.

"Мы знаем, что через датские воды проходит большой объем трафика, состоящий из старых судов, и они представляют особую опасность для нашей морской среды. Именно поэтому мы ужесточаем контроль, применяя самые базовые экологические правила, чтобы мы могли принимать более эффективные и последовательные меры против танкеров и российского теневого флота", - заявил министр окружающей среды и гендерного равенства Магнус Хеунике.

Как поясняется в сообщении, Датское морское управление в сотрудничестве с Агентством по охране окружающей среды будет проводить больше экологических проверок судов, "чтобы убедиться в их соответствии экологическим нормам, в частности, в отношении управления отходами, выдачи сертификатов на утилизацию, балластных вод (для борьбы с инвазивными видами), сброса воды из скрубберов (для снижения количества экологически опасных веществ в море) и требований к топливу".

В настоящее время в списке ЕС насчитывается 444 судна, подпадающих под его санкции.