Гигафабрику под Калининградом запустят в опытную эксплуатацию 15 декабря

Предприятие начнет работу в Неманском районе

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 6 октября. /ТАСС/. Гигафабрику литий-ионных накопителей в Неманском районе Калининградской области запустят в опытно-промышленную эксплуатацию 15 декабря. Об этом сообщила президент топливной компании Росатома "ТВЭЛ" Наталья Никипелова.

"15 декабря мы будем ее запускать в опытно-промышленную эксплуатацию. Мы собственно даем старт целой новой отрасли в Российской Федерации - отрасли электромобильности, которая сейчас развивается очень активно", - сказала она на церемонии вручения ключей от новых квартир работникам гигафабрики.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных отметил, что квартиры в новом квартале, построенном совместно с Росатомом, получат в том числе учителя и сотрудники здравоохранения. "Важно было сделать так, чтобы проект был в том числе и социальным, чтобы квартиры получили и учителя, и сотрудники здравоохранения", - сказал он.

Никипелова также отметила, что это первая очередь ввода новых домов. "Весной следующего года, я надеюсь, мы сдадим и вторую площадку, вторую часть домов", - сказала она.

Первая в стране гигафабрика литий-ионных аккумуляторных батарей мощностью 4ГВт.час в год располагается в Неманском районе Калининградской области. Мощность производства позволит обеспечить литий-ионными батареями до 50 тыс. электромобилей. В случае подтверждения спроса на продукцию возможно введение второй и третьей очередей до достижения суммарной мощности производства 14 ГВт.час. Со стороны Росатома проект по реализации систем накопления энергии ведет отраслевой интегратор - компания ООО "Рэнера".